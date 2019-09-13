Окунуться в атмосферу таинственного предложат на библионочи в Гомеле

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Библионочь "Пятница, 13-е. Маски" пойдет сегодня в Центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Яркое и увлекательное действо развернется еще до входа в библиотеку. Локация "Комедия масок" заинтригует прохожих и станет площадкой для старта праздничного шоу. Театр-студия "Если бы…"Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, мима Максима Брилевича и группы "Карамор" закружит в водовороте маскарада и создаст настроение для последующих трех часов "Библионочи".

Локация "Черная пятница" разместится на первом этаже библиотеки. Здесь те, кто испытывает книжный голод, смогут заглянуть в библиокафе "Читать подано". В меню широкий ассортимент литературных блюд.

Для любителей пощекотать нервы - квест "МаскаRead" по произведению всемирно известного короля ужасов Стивена Кинга "1408". Участники квеста окажутся заперты в четырех стенах. Используя подсказки-тайники, им предстоит выбраться из заточения. На этот маршрут - всего 25 минут.

Этажом выше гостей библиотеки ждет локация "Занимательная пятница". Авторские изобретения от представителей Гомельского автомеханического колледжа позволят узнать много интересного и даже парадоксального. Также тех, кто верит в приметы, ждет увлекательный интерактив по выставке "Приметы верные и суеверные".

Вечер перед выходными поможет провести с толком и даст пищу для ума локация "Интеллект-пятница". Здесь пройдет состязание для любителей подумать "Путешествие во времени" по анимационному сериалу "Рик и Морти". Оно предусматривает 5 туров, в каждом по 6 вопросов и 1 минута на ответ. Начиная с 19.00 пройдет 3 часовых сеанса.

Также в библиотеке предложат семейный отдых. Локация "Привет, Пятница! Или встреча на необитаемом острове" предусматривает развлекательную программу для детей и родителей с Робинзоном Крузо и Пятницей".

Локация "Литературная пятница" объединит в литкафе всех, кто любит слушать истории, кто говорит и думает стихами и прозой. Его посетителям предложат подискутировать на тему "Гомельские тайны, загадки и истории".

На третьем этаже локация "Клубная 5'nizza" создаст по-настоящему маскарадную атмосферу. В лавке "МаскиPlatz" за умеренную плату можно будет приобрести рукотворные маски, в студии аквагрима "Зефир" сделать красочный и оригинальный make-up для взрослых и детей. А фото в образе, сделанные в тематической фотозоне "Маскарад", позволят надолго сохранить память об этом вечере.

Книголюбы и интеллектуалы оценят выставку "Маска, я тебя знаю. Мистификации в литературе" и интерактив "Угадай маску". Если атмосфера загадочности и мистификации вызывает у кого-то мурашки по коже, можно посетить тренинг "Так ли страшен ваш внутренний страх". Его проведет опытный психолог Ирина Стишенок, которая развеет страхи с помощью арт-терапии и направленной визуализации.

Фотовыставка Олега Белоусова "Мои 90-е. Неглавные новости" окунет в атмосферу 90-х годов прошлого века.

В программе библионочи также зажигательное выступление студия танца "Слэм", интригующая танцевальная постановка "Великий Гэтсби" студии ирландского танца "Кружево шагов". Готовят сюрпризы и музыкальная группа "Карамор", клуб исторического танца "Бельфиоре".

Территорией творчества станет локация "Art-пятница". Музей автографа удивит любителей изысканного и необычного на выставке графики мастера кукол Марины Скидан "Тайны кофейного мастера" с интерактивом. В 20.00 начнется мастер-класс по графологии "Что в почерке тебе моем", который поможет гостям библионочи узнать интересные подробности о самих себе.

Выставка автографов "Приоткрывая маски" дополнит образы главных персон "Библионочи". В этот необычный вечер создавать настроение будут также театр-студия "Ровесник", салон "Встречи на Замковой", литературная гостиная "31 меридиан", культурный кластер Натальи Ивановой и др.

Начало библионочи в 18.30 по адресу ул. Советская, 26. Вход бесплатный.-0-