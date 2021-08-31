Окунуться в "Магию книги" приглашают организаторы библионочи в Гомеле

31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Библионочь "Магия книги" пройдет в Гомеле в центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена 10 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в сети публичных библиотек областного центра.

Откроется библионочь в 18.30 в актовом зале библиотеки. Будут подведены итоги фотоконкурса "Буклук", главным элементом которого стала книга, а участниками - творческие гомельчане, читатели и партнеры библиотек города. Гости смогут увидеть "Фотосушку" с конкурсными работами. Яркие концертные номера вдохновят гостей на увлекательное путешествие по книжным мирам.

Необычные выставки продемонстрирует музей автографа.

Зюзя, Огневик, Дитя Красного болота, Смоляной черт, Баламутень - эти и другие персонажи белорусского бестиария в иллюстрациях Евгения Кота встретят гостей вернисажа и своим устрашающе-притягательным видом удивят самых искушенных зрителей. "Исследователь родных "нячысцікаў" на лекции-презентации расскажет о своем увлечении белорусской мифологией. Закрепить знания поможет викторина. Пригласят гостей и на мастер-класс по созданию собственного мифического персонажа", - рассказали в библиотеке.

Линогравюры Дмитрия Чака на выставке, посвященной 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, удивят зрителей сходством с литературными героями известного классика.

Подготовил музей автографа и интеллектуальную игру "Персона INCOGNITO". Гостям предстоит по подсказкам ведущего узнать личность, о которой идет речь, из числа известных людей, чьи автографы хранятся в музее.

Все пространство библионочи будет поделено на тематические зоны.

Так, в зоне классики "След в душе" центром притяжения станут книги Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Николая Гоголя и других широко известных авторов, гостей ждут увлекательные литературные дебаты о произведениях классиков.

Магический салон Пиковой дамы поможет определиться в решении насущных проблем. "Если вы на перепутье, то время обратиться к классикам литературы: они точно знают, как стоит поступить", - заинтриговали в сети публичных библиотек.

Литературный вояж "Знакомые незнакомцы" и настольные литературные игры подарят хорошее настроение, позволят блеснуть эрудицией, находчивостью и смекалкой.

Весь второй этаж библиотеки превратится в зону мифологии и сказки. Организаторы готовят выставку-викторину "Хатник, Жевжик и другие герои белорусских мифов, сказок и легенд", онлайн-тест "В заколдованном царстве мифов, преданий и легенд", серию интерактивных игр "Мифологические игры на Краю мира".

Оживут в библионочь и волшебные персонажи, порожденные фантазией молодой художницы Анастасии Додоновой, на выставке "Фантастические существа Додо". Представление "Волшебная страна Волкова" перенесет всех в Изумрудный город.

В зоне фэнтези и фантастики на первом этаже будет главенствовать мир мастера жанра Анджея Сапковского с серией романов о Геральте-ведьмаке. Приятно удивит гостей и выставка-продажа керамики творческой мастерской "Изнанка" от Центра инклюзивной культуры в "Волшебной корчме". Самых смелых и отчаянных ждет квест "Империя Нильфгаард".

"Магия книги безгранична. Ищите и найдете свой центр притяжения", - подчеркнули в библиотеке.-0-