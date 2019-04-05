Олег Новицкий передал брестчанам поздравление с 1000-летием города от Алексея Леонова

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная передача поздравительного послания Дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова жителям Бреста в связи с 1000-летием города, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась в Доме культуры железнодорожников. Почетную миссию выполнил летчик-космонавт Герой России Олег Новицкий. "Брест для меня всегда был городом мужества. Подвиг бойцов, которые защищали Брестскую крепость на рубежах страны в 1941 году, меня очень впечатляет. Я горжусь, что именно мне выпала честь передать это поздравление жителям Бреста от человека такой величины", - отметил космонавт. Он сообщил, что данная инициатива принадлежит начальнику Минского аэроклуба имени С.И. Грицевца летчику-испытателю Николаю Мочанскому. "Алексей Архипович на тот момент плохо себя чувствовал. Но когда прозвучали слова "Брест" и "Брестская крепость", сразу пошел навстречу и собственноручно подписал поздравление. Это дорогого стоит", - сказал космонавт.

Все присутствующие в зале могли прочитать текст послания. "Славным горожанам Бреста с поздравлениями великой даты - 1000-летия! На земле не много городов, которые прославили себя постоянной борьбой за свою свободу и независимость, как славный Брест со своим гордым народом. Будьте счастливы во всех поколениях! Вы этого заслужили. С любовью к вам, Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Леонов Алексей Архипович", - говорится в поздравлении.

Олег Новицкий вручил послание председателю Брестского горисполкома Александру Рогачуку, также от себя лично и всего отряда космонавтов поздравил жителей областного центра с юбилеем. Мэр тепло поблагодарил гостей за подарок и передал слова признательности всем тем, кто искренне любит Брест, не живя в пограничном городе, но будучи связанным с ним духовными узами.-0-