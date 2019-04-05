Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 апреля 2019, Пт
+11°C
Сплошная облачность EUR 2.4042
USD 2.1415
RUB 3.2744
Главное
Александр Лукашенко О справедливости, доверии и кадрах - что Лукашенко обсуждал с судьями в новом здании Верховного суда
Президент
Лавринович: в Гродненской области решены практически все вопросы к "Большому разговору"
Регионы
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд
Экономика
Где потерялась покупательница из Жодино, выигравшая 100 000 рублей от "Евроопт"? Кому достанется приз?
Общество
Ранние яровые в Беларуси посеяны почти на 50% площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Движение на части трассы М6 в Минском районе временно ограничат 6 апреля
15:05 Регионы
Беларусь в 2020 году впервые примет заседание Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым нацпоказателям
15:05 Общество
Беларусь обсуждает возможность поставок калийных удобрений через латвийские порты
15:03 Экономика
Девять белорусских дзюдоистов выступят на турнире серии Гран-при в Турции
14:55 Спорт
Главы МИД СНГ приняли обращение о необходимости сохранения памятников и воинских захоронений ВОВ
14:49 Общество
В Добрушском районе бесправник на легковушке врезался в столб и погиб
14:49 Происшествия
Олег Новицкий передал брестчанам поздравление с 1000-летием города от Алексея Леонова
14:46 Регионы
Владельца интернет-магазина психотропов задержали в Борисове
14:43 Происшествия
На "Красном пищевике" открыли обновленный участок ручной глазировки зефира
14:36 Новости компаний
Лучшие мировые фильмы для планетариев привезут в Минск осенью
14:33 Культура
Сукало: нужно установить четкие сроки пересмотра вступивших в силу решений суда в порядке надзора
14:31 Общество
Носкевич предложил проводить информатизацию судов и иных госорганов на единой платформе
14:30 Общество
Главы МИД СНГ приняли обращение о необходимости сохранения памятников и воинских захоронений ВОВ
14:28 Общество
В Австрии успешно испытали "летающее такси"
14:26 Технологии
Руководитель Вилейского райагросервиса похитил запчасти на Br9 тыс.
14:20 Происшествия
Убийца-поджигатель из Лепеля приговорен к 16,5 года колонии
14:18 Происшествия
В Гомеле с начала года при скрининге более 87% случаев рака выявлены на ранних стадиях
14:17 Регионы
Около 30 команд будут бороться в Витебске за главные призы турнира по робототехнике
14:06 Технологии
Водитель фуры обвиняется в смертельном ДТП в Столбцовском районе
14:05 Происшествия
Экспозиция о восстании в нацистском лагере смерти Собибор откроется в Музее истории ВОВ 11 апреля
14:04 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Посевная кампания Посевная кампания
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Олег Новицкий передал брестчанам поздравление с 1000-летием города от Алексея Леонова

Регионы 05.04.2019 | 14:46
Олег Новицкий. Фото из архива
Олег Новицкий. Фото из архива

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная передача поздравительного послания Дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова жителям Бреста в связи с 1000-летием города, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась в Доме культуры железнодорожников. Почетную миссию выполнил летчик-космонавт Герой России Олег Новицкий. "Брест для меня всегда был городом мужества. Подвиг бойцов, которые защищали Брестскую крепость на рубежах страны в 1941 году, меня очень впечатляет. Я горжусь, что именно мне выпала честь передать это поздравление жителям Бреста от человека такой величины", - отметил космонавт. Он сообщил, что данная инициатива принадлежит начальнику Минского аэроклуба имени С.И. Грицевца летчику-испытателю Николаю Мочанскому. "Алексей Архипович на тот момент плохо себя чувствовал. Но когда прозвучали слова "Брест" и "Брестская крепость", сразу пошел навстречу и собственноручно подписал поздравление. Это дорогого стоит", - сказал космонавт.

Все присутствующие в зале могли прочитать текст послания. "Славным горожанам Бреста с поздравлениями великой даты - 1000-летия! На земле не много городов, которые прославили себя постоянной борьбой за свою свободу и независимость, как славный Брест со своим гордым народом. Будьте счастливы во всех поколениях! Вы этого заслужили. С любовью к вам, Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Леонов Алексей Архипович", - говорится в поздравлении.

Олег Новицкий вручил послание председателю Брестского горисполкома Александру Рогачуку, также от себя лично и всего отряда космонавтов поздравил жителей областного центра с юбилеем. Мэр тепло поблагодарил гостей за подарок и передал слова признательности всем тем, кто искренне любит Брест, не живя в пограничном городе, но будучи связанным с ним духовными узами.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Брест, космос, поздравления, церемония
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Администрация Президента проверит, как на местах решают поступившие на "Большой разговор" вопросы граждан
Судебная система Беларуси должна отвечать лучшим стандартам правосудия - Лукашенко
Облака обгоняют традиционную инфраструктуру
Лукашенко о фактах коррупции в судах: нечистых на руку надо выявлять и немедленно от них избавляться
Изменить нельзя оставить: эксперты расставили запятые в дискуссии о конституционной реформе в Беларуси
До +15°С ожидается в Беларуси 6 апреля
Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Монтеррее
Онлайн-конференция по вопросам компенсации командировочных расходов пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Директор филиала крупного энергетического предприятия задержан за взятку в $18 тыс.
Состоялся первый технический рейс с новой взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4042 BYN 2.4 BYN 2.406 BYN
USD
2.1415 BYN 2.138 BYN 2.142 BYN
RUB
3.2744 BYN 3.268 BYN 3.28 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Верховный суд Беларуси переехал в новое здание
Все видео

Фотоновости

Лавринович провел прямую линию и выездной прием граждан в Островецком райисполкоме
Все фото

Инфографика

Новое здание Верховного суда Судебные коллегии и структурные подразделения Верховного суда размещены в боковых крыльях здания, а основные залы и пространства - в пятиэтажном центральном объеме с необходимым их зонированием.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко ориентирует судебную систему на безусловное соблюдение принципа социальной справедливости
"Если кто-то пытается давить - один только звонок" - Лукашенко гарантирует независимость правосудия
О справедливости, доверии и кадрах - что Лукашенко обсуждал с судьями в новом здании Верховного суда
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь готова способствовать повышению имиджа ЦЕИ в регионе - Макей
Первая встреча Группы "друзей инвестиций" в ЦУР запланирована на вторую половину 2019 года
Выборы в Украине, Донбасс и двусторонние отношения - что обсуждал Лукашенко с Медведчуком
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд
Беларусь обсуждает возможность поставок калийных удобрений через латвийские порты
Турчин выступает за более активное решение споров в судах
Происшествия
Фото из Instagram-аккаунта ssnmp_baranovichi Микроавтобус столкнулся с трактором под Барановичами: погибла пассажирка
В Добрушском районе бесправник на легковушке врезался в столб и погиб
Владельца интернет-магазина психотропов задержали в Борисове
Общество
Валентин Сукало Решения судов должны быть понятны людям - Сукало
Беларусь в 2020 году впервые примет заседание Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым нацпоказателям
Главы МИД СНГ приняли обращение о необходимости сохранения памятников и воинских захоронений ВОВ
Спорт
Виктория Азаренко. Фото WTA Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Монтеррее
Девять белорусских дзюдоистов выступят на турнире серии Гран-при в Турции
Группы NaviBand и "Песняры" выступят перед матчами хоккеистов Беларуси и России
Технологии
Фото davidgsteadman PD Облака обгоняют традиционную инфраструктуру
В Австрии успешно испытали "летающее такси"
Около 30 команд будут бороться в Витебске за главные призы турнира по робототехнике
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Оригами. Сфера постоянства перемен" открылась в Национальном историческом музее
Лучшие мировые фильмы для планетариев привезут в Минск осенью
Культурные контакты играют особую роль в отношениях Беларуси и Израиля - Скворцов
В мире
Ангела Меркель. Фото AP Меркель надеется, что в Лондоне согласуют единую позицию по Brexit к саммиту ЕС
В Республике Корея из-за лесных пожаров объявлен режим ЧП
Мэр Риги отправлен в отставку
Калейдоскоп
Постер к фильму "Терминатор: Темная судьба". Фото 20th Century Fox Russia Опубликованы первые кадры из фильма "Терминатор: Темная судьба"
Медведица устроила танцы в вольере и стала звездой интернета
Тима Белорусских попал в рейтинг Forbes
Газета 7 дней
«Хочу приблизить к сердцу этот след...»
Страна бывших триллионеров
«Сам лечись!», или Чем живет столичный медвытрезвитель
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия