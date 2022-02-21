Олимпиада по основам православной культуры для школьников пройдет в БГУ

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые олимпиада по основам православной культуры для школьников "Православие на белорусских землях. 1030-летие Полоцкой епархии" пройдет в БГУ. Мероприятие организуется с целью вовлечения учащихся в научно-исследовательскую деятельность в области истории и культуры православия на территории Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются учащиеся 8-11-х классов школ и гимназий Минска и Минского района. Конкурсантам предложат решить тестовые задания и ответить на вопросы о жизни белорусских святых, православных праздниках, таинствах и иконах, основных библейских сюжетах, храмах Беларуси.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 23 февраля включительно.

Олимпиада пройдет 26 февраля в очном формате в Институте теологии им. свв. Мефодия и Кирилла БГУ. Победителей наградят дипломами и памятными призами.

Также для всех участников в день олимпиады организуют экскурсию по институту, музею Библии и часовне. Завершится мероприятие чаепитием, во время которого ребята смогут задать вопросы, связанные с поступлением в Институт теологии.

Организаторами конкурса выступают Институт теологии, Белорусская православная церковь, Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла.-0-