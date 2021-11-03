Онкодиспансеры в Могилеве и Бобруйске в ближайшее время вернутся к оказанию плановой помощи

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Онкодиспансеры в Могилеве и Бобруйске в ближайшее время полностью вернутся к оказанию плановой помощи пациентам. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Ляхович.

"На данный момент в регионе идет поступательный процесс возвращения учреждений здравоохранения к оказанию плановой помощи пациентам. Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией. Так, к обычному режиму работы уже вернулось 180 коек Могилевского областного онкологического диспансера. Кроме этого, для оказания плановой помощи в работу вернули еще 40 коек кардиологического отделения Могилевской областной клинической больницы", - отметила Ирина Ляхович.

По словам первого заместителя, в ближайшее время к плановой работе полностью вернется два учреждения здравоохранения Могилевской области - онкодиспансеры в Могилеве и Бобруйске.

К оказанию плановой помощи все перепрофилированные учреждения здравоохранения будут возвращаться постепенно. Перед приемом профильных пациентов в больницах и отделениях проведут работы по дезинфекции и обработке поверхностей - это позволит исключить возможность заражения коронавирусной инфекцией в стационарах.-0-