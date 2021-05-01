1 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-акция "Песня Победы" стартует в Могилеве сегодня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

Для того чтобы стать участником акции необходимо записать видеоролик с исполнением песни "День Победы" (музыка Д.Тухманова, слова В.Харитонова) и прислать его на электронную почту molod_gorod@mail.ru. Также можно опубликовать ролик в личных аккаунтах в социальных сетях с хештегами #ПесниПобеды, #БеларусьПомнит, #ЦветыВеликойПобеды.

"К участию в акции допускаются ролики с исполнением всей песни или ее части. На видео могут присутствовать как сольные исполнители, так и коллективы. Участниками акции могут стать все желающие", - отметили организаторы.

Акция продлится до 9 мая.-0-