Онлайн-экскурсия, викторина и выставка - в Могилеве прошла акция "Безопасность в каждый дом"

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский кинотеатр "Родина" присоединился к республиканской акции "Безопасность в каждый дом". Для юных могилевчан в холле кинотеатра организовали тематическую фотовыставку, рассказывающую о буднях и сложностях работы спасателей, а после провели онлайн-экскурсию по Центру безопасности жизнедеятельности. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела кинотеатра Ирина Кашталапова.

В Могилевской области такая обучающая экскурсия впервые транслировалась на большой экран кинотеатра. "Во время экскурсии сотрудники МЧС рассказали детям о безопасном использовании бытовых приборов, о том, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций. В зале присутствовали спасатели, которые отвечали на вопросы детей, поясняли различные моменты, - рассказала Ирина Кашталапова. - Такую форму работу мы выбрали из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Участниками акции стали ученики одной из школ города. В зале соблюдались все необходимые меры безопасности и социального дистанцирования".

В холле кинотеатра работала выставка, рассказывающая о работе спасателей. В ее подготовке помогали сотрудники городского отдела МЧС. "Дети внимательно изучали представленные фотографии, задавали много вопросов. Также для них подготовили тематическую викторину - ребята отвечали на вопросы о безопасности жизнедеятельности. Важно, что все это время со школьниками общались представители МЧС - ни один вопрос не остался без внимания. Несколько мальчишек так впечатлились увиденным и услышанным, что тоже захотели стать спасателями. Получается, наша акция соединила в себе сразу несколько целей - и про безопасность напомнили, и про такую отважную профессию рассказали".

Как отметила начальник отдела, в будущем такой формат работы со школьниками будут развивать.-0-