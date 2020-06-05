Онлайн-форум общественных экологов Витебской области соберет более 100 участников

5 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Онлайн-форум общественных экологов впервые проведут сегодня в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Мероприятие проводится для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом работы. Его участниками станут более 100 человек, в том числе победители областного этапа республиканского конкурса на лучшего общественного эколога.

Дата проведения онлайн-форума выбрана неслучайно: сегодня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. "В Витебской области действуют 144 общественных эколога. Их вклад в дело сохранения природы весом. Каждый год они являются активными участниками акций "День без автомобиля", "Сделаем", "Чистый лес", "Чистый водоем", экологической кампании "Обустроим малую родину", различных тематических конкурсов. Общественные экологи проводят информационно-разъяснительную работу в учреждениях образования и трудовых коллективах о состоянии окружающей среды и принимаемых мерах по ее оздоровлению, охране растительного и животного мира, наведению порядка на земле и выявлению фактов нарушения природоохранного законодательства", - подчеркнули в комитете.

Общественные экологи также участвуют в рейдах, проводимых в регионе. Так, в 2019 году они были задействованы в 308 рейдах по проверке соблюдения природоохранного законодательства. С их участием выявлено и пресечено 169 правонарушений природоохранного законодательства, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Организатор форума - Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-