Онлайн-интенсив для волонтеров по работе на референдуме пройдет в Витебской области

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10 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области для более 80 волонтеров движения "Доброе сердце" обком БРСМ проведет сегодня обучающий интенсив, после которого координаторы на местах проведут дополнительное разъяснение и обучение всех желающих помочь в проведении предстоящего референдума. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в обкоме БРСМ. Интенсив начнется в 16.00. Представители Белорусского общества инвалидов и обкома БРСМ в режиме онлайн расскажут, как волонтеры могут помочь маломобильным группам населения попасть на избирательный участок. Ребята посмотрят обучающие ролики, а потом смогут задать уточняющие вопросы специалистам. Волонтеры "Доброго сердца", которых в области насчитывается более 5 тыс. человек, включая школьников, будут помогать пожилым, инвалидам, мамам с колясками, провожать их до места регистрации, если нужно. Что касается несовершеннолетних волонтеров, то их участие в масштабном общественно-политическом мероприятии будет согласовываться с руководством школы и родителями. При получении такого разрешения в проведении референдума будут задействованы преимущественно одиннадцатиклассники. Им расскажут также, как нужно общаться с избирателями и какой дресс-код желательно соблюдать. Как помочь выйти из транспорта, подняться по пандусу, что делать, если маломобильный человек упал - эти и другие ситуации разберут во время онлайн-интенсива. После его окончания кураторы волонтерского движения и руководители районных ячеек БРСМ проведут такие же обучающие курсы на местах для большего числа желающих. "Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, во время работы на избирательных участках волонтеры будут экипированы специальными бейджами единого образца и необходимыми средствами защиты - медицинскими масками, резиновыми перчатками", - отметили в обкоме БРСМ. Волонтеров будут приглашать по заявкам на те избирательные участки, которые будут нуждаться в дополнительной помощи из-за большого числа избирателей. Они будут работать по установленному графику как в основной, так и при возможности в дни досрочного голосования.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!