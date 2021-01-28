Онлайн-кастинг для участия в конкурсе "Мисс и Мистер Гомельская область" продлится до 12 февраля

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-кастинг II Областного конкурса красоты, грации, стиля и мужества "Мисс и Мистер Гомельская область - 2021" объявлен в юго-восточном регионе. Отборочный этап продлится до 12 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре моды и красоты "Хрустальная Нимфа".

В конкурсе могут принять участие парни и девушки, имеющие белорусское гражданство и постоянно проживающие в Гомельской области, не состоящие в браке, наличие детей допускается. Возраст претендентов - от 18 до 25 лет включительно, рост - от 170 см.

Чтобы побороться за титулы Мисс и Мистера региона, нужно заполнить анкету (она размещена на сайте центра моды и красоты), приложить два фото (портрет и в полный рост) и отправить на электронный адрес центра. По итогам отборочного онлайн-тура определят до 20 участников (парней и девушек), которые и будут готовиться к финалу конкурса.

Детально с условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте госучреждения http://crystalnymph.by.

"Новый расширенный формат объединит в себе сразу два масштабных конкурса: красоты и грации "Мисс Гомельская область" и стиля и мужества "Мистер Гомельская область". Финал пройдет в форме театрализованного музыкального представления и станет одним из самых ярких и незабываемых проектов года", - добавили в "Хрустальной Нимфе".

Организаторами конкурса являются государственное учреждение "Центр моды и красоты "Хрустальная нимфа" и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.-0-