15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-консультацию по защите прав потребителей открыли в Гомеле. Об этом заместитель начальника управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Светлана Буракова сообщила журналистам на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

Такую инициативу реализовали специалисты управления торговли и услуг и отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц горисполкома. "Опция онлайн-консультации доступна на сайте Гомельского горисполкома. Каждый человек может воспользоваться ею и задать интересующий вопрос. В рамках защиты прав потребителей создан закон "Об обращениях граждан". В среднем такое обращение рассматривается от 15 дней до 1 месяца, а в зависимости от сложности ситуации - может и более. Мы же по схеме онлайн-консультации оперативно отвечаем на текущие вопросы - в течение 5 дней. Это могут быть рекомендации, как поступить в какой-либо конфликтной ситуации и на законном уровне защитить себя. К примеру, цена товара на витрине в чеке отличается, не выдают книгу замечаний и предложений либо чек", - рассказала заместитель начальника управления.

Для отправки запроса достаточно заполнить графы с некоторыми анкетными данными, обозначить интересующий вопрос. Автоматически письмо приходит на электронную почту управления торговли и услуг.

Светлана Буракова подчеркнула, что работа онлайн-консультации не регламентируется законом "Об обращении граждан". "Мы хотим максимально быстро помочь горожанам выйти из конфликтной ситуации, в которой они оказались", - пояснила она. Заместитель начальника управления акцентировала внимание, что консультативная помощь не предусматривает письменный ответ на бумажном носителе. "Это своего рода информационная, просветительская задача, чтобы люди знали, как себя защитить. Зачастую горожане преклонного возраста, стесняются, порой не знают, в принципе правы ли они в какой-то ситуации. Не знают, как им поступить", - дополнила она.

Торговля, бытовые услуги, обстоятельства проживания, туристические, оздоровительные, лечебные, стоматологические услуги - каждый человек является потребителем в любой сфере, пояснила Светлана Буракова. Поэтому аспекты защиты прав потребителей разнообразны и имеют свою специфику.

По вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли можно также обратиться по телефону в Гомеле (80232) 34 77 35, в сфере бытовых услуг - 34 77 58, в сфере общественного питания - 34 77 64. Также в областном центре действует общество по защите прав потребителей, информация о его работе также доступна на сайте горисполкома. Специалисты с хорошей юридической подготовкой защищают интересы потребителей в судах. Эту помощь оказывают на безвозмездной основе.-0-