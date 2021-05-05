Онлайн-парад для ветеранов пройдет на площади Победы в Витебске

5 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Витебской области сегодня впервые проведут онлайн-парад в режиме видеосвязи для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших работников пожарной охраны, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Мероприятие пройдет на площади Победы у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Наблюдать за парадом будут ветераны Великой Отечественной войны, бывшие работники пожарной охраны. В Витебской области их трое: Федор Филиппович Коннов (1927 года рождения), Иван Иванович Терехов (1927 г.р.) и Павел Федорович Игневко (1923 г.р.).

"Перед мемориальным комплексом работники МЧС и учащиеся средней школы №46 Витебска выстроятся с фотографиями своих дедов - участников войны и погибших солдат. Дети и спасатели исполнят песню "Если бы не мой дед…". Под эту композицию сотрудники МЧС и школьники сняли видеоклип, который накануне показали каждому ветерану. Парадный пожарный расчет из числа офицеров Витебского областного управления МЧС пройдет торжественным маршем", - отметили в ведомстве.

Каждый ветеран сможет наблюдать за происходящим на планшете. На самой площади (на большом экране) собравшиеся будут видеть участников войны и смогут пообщаться с ними. В завершении акции работники МЧС и учащиеся возложат цветы к Вечному огню.-0-