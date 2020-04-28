Онлайн-школу молодых лидеров организовали в приграничье Беларуси и России

28 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Онлайн-школа молодых лидеров заработала благодаря инициативе молодежных организаций приграничных регионов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

"Каждый день ребят ждут мастер-классы и встречи с интересными спикерами. Происходит обмен лучшими наработками в молодежной политике, бизнесе, социальной сфере, - рассказал первый секретарь Витебского обкома БРСМ Вячеслав Хрол. - С 1 мая стартует тема гражданско-патриотического воспитания - это будут обширные лекции по истории Великой Отечественной войны с участием каждого из регионов-организаторов. Впереди мастер-классы по бизнес-планированию, социальному проектированию и продвижению в социальных сетях".

Все встречи школы молодых лидеров проходят в Instagram в официальном аккаунте Российского союза молодежи (@rsm_official) и Витебской областной организации БРСМ (@brsmvo). Участники могут предложить и свою тему для следующего мастер-класса.

Проект "Школа молодых лидеров" - это результат сотрудничества Витебской, Гомельской и Могилевских областных организаций БРСМ со Смоленской, Псковской, Брянской и Калининградской областными организациями Российского союза молодежи. Соглашение о сотрудничестве между ними подписали в марте этого года в Смоленске.-0-