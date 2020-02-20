ООО "БелЭмса" с конца марта планирует выпускать подгузники для взрослых

20 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новую линию по производству подгузников для взрослых планирует запустить ООО "БелЭмса" в конце марта. Об этом сообщил заместитель директора предприятия Осман Учар во время районно-городского экономического форума "Могилев - Амасья", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель директора предприятия Осман Учар

"С 2011 года предприятие занимается выпуском детских подгузников, с 2017-го - влажных салфеток. Гигиенических средств для детей мы выпускаем около 224 млн штук в год. Необходимость расширять производство привело к тому, что решили заняться выпуском подгузников для взрослых", - отметил Осман Учар.

Первый заместитель главы администрации СЭЗ "Могилев" Максим Туз и представитель правления ТПП г. Амасья Хасан Хюсейн Эрген во время подписания меморандума

Соответствующее инвестиционное соглашение между администрацией СЭЗ "Могилев" и ООО "БелЭмса" подписано во время форума "Могилев - Амасья". "Линия уже монтируется, планируем начать выпуск в марте текущего года. Запланированные объемы производства - 80 млн штук в год. Добавятся еще 40 рабочих мест. 70% этой продукции будет отправляться на экспорт. На внутренний рынок тоже планируем продавать", - рассказал замдиректора.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики Мустафа Озджан

ООО "БелЭмса" зарегистрировано в СЭЗ "Могилев" в 2011 году. Учредителем и инвестором предприятия выступила турецкая компания Uçar Grup. "БелЭмса" работает на экспорт и внутренний рынок. Экспортируется 60% продукции в более чем 15 стран.

Первый заместитель главы администрации СЭЗ "Могилев" Максим Туз и заместитель директора ООО "БелЭмса" Осман Учар

На районно-городской форум в Могилев прибыла делегация из турецкого города Амасья: представители разных сфер бизнеса. Гостям во время пленарного заседания была презентована инвестиционная привлекательность Могилева и области. Кроме того, состоялась контактно-кооперационная биржа в формате В2В.

Участие в форуме принял посол Турции в Беларуси Мустафа Озджан. Он обратил внимание, что между двумя странами установились близкие и дружественные отношения. "Мы хотим, чтобы существующий политический диалог между Беларусью и Турцией нашел свое отражение в торгово-экономической сфере. Это взаимодействие необходимо развивать не только по линии товарооборота и торговли, но и инвестиционной деятельности. Именно поэтому сегодня в Могилев приехала турецкая делегация. Мы намерены найти точки соприкосновения для дальнейшего плодотворного сотрудничества", - сказал посол.-0-

Фото Олега Фойницкого