Опасного тунца изъяли из продажи в Могилеве

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасного тунца изъяли из продажи в одном из торговых объектов в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"Опасная пищевая рыбная продукция сушено-вяленая разделанная "Тунец" в полимерной упаковке (изготовитель - Китай) была выявлена во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей Могилева", - отметили в инспекции Госстандарта.

Установлено, что продукция по безопасности не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ТР ТС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции". То есть при производстве применялись заявленные изготовителем в маркировке сахар и влагоудерживающий агент (подсластитель) сорбит, недопустимый в продукции с добавленными сахарами.

Специалисты Госстандарта выдали индивидуальному предпринимателю предписание изъять из продажи указанную рыбную продукцию и не допустить ее обращения в Беларуси.-0-