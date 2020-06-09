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09 июня 2020, 13:45

Опасность инфекций все еще актуальна, самоуспокаиваться рано - санэпидслужба Минска

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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии отмечает, что население столицы стало время от времени пренебрегать мерами безопасности, респираторного этикета и личной гигиены, хотя вероятность заражения различными инфекциями все еще высокая. Об основных превентивных мерах сегодня напомнила главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время отмечается некоторая самоуспокоенность минчан в плане профилактики респираторных и других инфекций. Хотя они по-прежнему актуальны. Это касается и респираторных инфекций, и - с наступлением жары - острых кишечных инфекций, - сказала Нелли Гиндюк. - Поэтому только основные правила профилактики помогут избежать инфекций, дальнейшего их распространения, чтобы сохранить здоровье наших горожан".

Респираторный этикет включает несколько простых правил. При чихании или кашле надо прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую после использования нужно аккуратно выкинуть. Если салфетки рядом нет - чихать в сгиб локтя, после обработать руки антисептическим средством. Руки нужно мыть и обрабатывать как можно чаще, обязательно - после посещения общественных мест, транспорта, до и после еды. Как и дезинфицировать мобильные телефоны, другие предметы, которых люди часто касаются в течение дня. Для гаджетов подойдет салфетка с микрофиброй, смоченная водой с моющим средством, либо спиртосодержащее дезинфицирующее средство.

Все еще актуально и социальное дистанцирование - на расстоянии минимум 1,5 м друг от друга. "Это важно, независимо от того, где мы находимся: в магазинах, на рынках, на пляжах или в других местах. В местах скопления людей необходимо носить средство защиты - маску, которую следует менять через каждые два часа. За ненадобностью ее нужно снять и положить в чистый пакет. Ни в коем случае не стоит носить ее на ухе или под подбородком, тем самым инфицируя сначала маску, а затем и себя", - подчеркнула Нелли Гиндюк.

Тем, кто находится на самоизоляции, нужно строго следовать всем правилам ее соблюдения, чтобы не допустить распространения инфекции.

При появлении признаков заражения и заболевания надо вызвать врача на дом, избегать контактов и выполнять все рекомендации медиков.

Также главный государственный санитарный врач напомнила о рисках заражения кишечными инфекциями, грозящем впоследствии заболеваниями эндокринной системы и другими, при покупке продуктов в неустановленных местах и их потреблении.

Предприятиям и организациям, особенно тем, которые посещает много людей, важно обеспечить все возможные меры безопасности и профилактики. Рабочие места должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 м, та же дистанция рекомендуется посетителям. Сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты. В случае постоянного контакта с посетителями желательно, чтобы рабочее место было отделено защитным стеклом. Обязательна ежесменная уборка с применением дезинфицирующих средств (речь об обработке не только пола, но и всех поверхностей, с которыми часто соприкасаются люди), наличие антисептиков в видных местах и их постоянное пополнение.

"Выполнение профилактических мероприятий позволит нам предупредить распространение респираторных и других инфекций. И те материальные затраты, которые требуются для этих мероприятий, во много раз меньше, чем ущерб здоровью, который могут принести инфекции", - заключила Нелли Гиндюк.-0-

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