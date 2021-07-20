20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасную бытовую технику изъяли из продажи в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из ООО города были выявлены опасные бытовые изделия - вафельница для бельгийских вафель китайского производства и сэндвичница производства Австрии (завод-изготовитель находится в Китае).

"По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока в части требований, предъявляемых к типу гибкого шнура", - отметили в инспекции.

Также были обнаружены нарушения по обеспечению информацией для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению - в инструкции отсутствует указание о том, что приборы не предназначены для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

Госстандарт запретил ввоз и обращение данной бытовой техники на территории Беларуси.-0-