6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасную детскую обувь выявили в продаже в Островце, сообщила начальник отдела госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта Светлана Дехтяренко.

Детские мокасины и босоножки китайского производства продавались в одном из торговых объектов районного центра.

"По результатам испытаний в аккредитованной лаборатории установлено, что подкладка обуви, предназначенной для детей ясельного возраста, представляет собой искусственную кожу. При этом маркировка гласила, что это текстиль", - отметила Светлана Дехтяренко.

В соответствии с нормами технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" подкладка закрытой обуви для детей всех возрастов и подкладка открытой обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви не должна быть выполнена из искусственной кожи не при каких условиях. А вот в качестве материала верха в летней и весенне-осенней обуви для детей ясельного возраста допустимо применять искусственные или синтетические материалы, в случае если подкладка обуви выполнена из натуральных материалов.

Торговому объекту, в котором реализовалась эта продукция, выданы запреты на ее реализацию. Импортер продукции уведомлен о том, что обувь оказалась опасной, а также о том, что ее необходимо изъять из тех торговых объектов, в которые он уже успел ее поставить.-0-

Фото Гродненской областной инспекции Госстандарта