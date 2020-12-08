Опасную зимнюю детскую обувь выявили в продаже в Гродненской области

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасная зимняя обувь для детей ясельного возраста выявлена в продаже в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Инспекторы Госстандарта проверили торговые объекты, а также интернет-магазины Гродненской области, чтобы выяснить, как реализуется зимняя обувь для детей ясельного возраста. В итоге обнаружены нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

"Согласно представленной маркировке в качестве подкладки использовался искусственный мех, а в качестве материала верха - искусственная кожа, что недопустимо. Кроме того, согласно требованиям технического регламента, в зимней обуви для детей ясельного возраста также нельзя использовать в качестве подкладки байку", - рассказали в отделе госнадзора города Лида.

Владельцам торговых объектов разъяснили требования нормативной документации. Несоответствующая продукция снята с реализации.-0-