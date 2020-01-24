Опасные кипятильники китайского производства изъяли из продажи в Бобруйске

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Кипятильники китайского производства, не соответствующие требованиям безопасности, изъяли из торгового объекта в Бобруйске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела госнадзора Бобруйска Могилевской областной инспекции Госстандарта Игорь Котуренко.

"Из продажи были изъяты электрические кипятильники торговой марки Homstar китайского производства. Эта продукция не соответствует требованиям по безопасности технических регламентов таможенного союза. При испытаниях пробой изоляции произошел при напряжении 960 В вместо положенных 3000 В", - отметил он.

Нарушения были выявлены также в конструкции кипятильника и потреблении электричества. Кипятильник расходовал больше электроэнергии, чем было заявлено в его характеристиках. Кроме этого, нарушения были установлены в эксплуатационных документах прибора: отсутствует торговая марка/знак, наименование модели или ее типа.

По результатам проверки реализация кипятильников запрещена, импортерам выданы предписания об организации изъятия их из обращения. Государственный комитет по стандартизации запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси эту опасную продукцию, прекратил действие сертификата соответствия в Беларуси.-0-