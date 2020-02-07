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07 февраля 2020, 11:10

Опасные конфеты выявлены в продаже в Гродно

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В одном из торговых объектов в Гродно в продаже выявлены опасные жевательные конфеты, сообщили БЕЛТА в Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Жевательные конфеты с начинкой Fruzzy Duo российского производства во время контрольных мероприятий были проверены в аккредитованной лаборатории.

"По результатам исследований установлено, что при производстве продукции использовалось масложировое сырье с превышенным содержанием транс-изомеров жирных кислот, что является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Предельно допустимый уровень был превышен в 2,3 раза", - рассказали в Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Специалисты пояснили, что употребление транс-изомеров жирных кислот промышленного происхождения, образующихся в процессе гидрирования масел и жиров, стало одной из проблем неправильного питания. Транс-изомеры жирных кислот плохо усваиваются организмом человека. Употребление в пищу масел с их содержанием увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

По результатам проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта торговому объекту выдано предписание о запрете реализации партии конфет жевательных с начинкой Fruzzy Duo. Также направлена информация о внесении их в информационный ресурс "Опасная продукция", размещенном на портале Госстандарта.-0-

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