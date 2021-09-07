Опасные пирожные выявлены в торговой сети Могилева

7 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. В торговой сети Могилева выявлена опасная пищевая продукция российского производства - пирожные "Макарони". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Опасная продукция обнаружена во время проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта индивидуального предпринимателя. Выяснилось, что пирожные не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза по безопасности и маркировке. Так, в продукте содержались незаявленные изготовителем красители с превышением установленных максимальных уровней, а также отсутствовала предупреждающая надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей".

"Кроме того, наименование пищевого продукта не соответствовало ГОСТу, что вводит потребителя в заблуждение относительно вида приобретаемой продукции, - уточнили в Госстандарте. - Также в маркировке не указана страна изготовителя, что также вошло в число нарушений".

В результате проверки небезопасная продукция запрещена к реализации и изъята из обращения.-0-