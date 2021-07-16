Опасные провода изъяли из продажи в Могилеве

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасные провода изъяли из продажи в одном из частных торговых объектов Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки в продаже была обнаружена опасная продукция - провод ПВС 2×2,5 производства РФ.

"По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" - не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока", отметили в инспекции.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-