Опасные сладости выявили в продаже у могилевского ИП

3 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасные сладости выявили специалисты Могилевской областной инспекции Госстандарта у индивидуального предпринимателя в Могилеве, сообщили БЕЛТА в региональном ведомстве.

Как показала проверка, обнаруженные в продаже жидкие конфеты-спрей "Бомбочка" со вкусами лимона, апельсина, клубники и колы (произведены в Китае) не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности и маркировке. При производстве конфет применялись заявленные изготовителем в маркировке сахар и подсластители сукралоза и стевиозид, недопустимые в продукции с добавленными сахарами. Кроме того, в составе не указаны функциональные названия пищевых добавок лимонная и яблочная кислота, сукралоза, стевиозид, сорбат калия, цитрат натрия.

Жидкие конфеты "Газовый баллон XXL" со вкусами лимона, колы и апельсина китайского производства также не соответствовали требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. В изделиях был обнаружен сахар и не совместимые с ним подсластители сукралоза, аспартам. Не были указаны функциональные названия пищевых добавок лимонная и молочная кислота, сукралоза, аспартам, сорбат калия; энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции в джоулях. Отсутствовали предупреждающие надписи "Содержит источник фенилаланина", "Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание людей".

Жевательная резинка "Вкусный градусник" с маркировкой "Канди клаб" (произведено в Китае), как выяснилось, также не соответствует требованиям упомянутых техрегламентов. При производстве этих изделий использовался сахар и аспартам, недопустимый в продукции с добавленными сахарами, не было обязательной надписи "Содержит источник фенилаланина".

Опасным оказался и напиток безалкогольный сокосодержащий газированный виноградный Mickey Mouse венгерского производства. Он не соответствует требованиям техрегламентов таможенного союза по безопасности: при производстве применялись сахар и подсластитель сукралоза, который недопустим в продукции с добавленными сахарами.

"По результатам проверок вся продукция запрещена к ввозу и реализации на территории страны", - отметили в инспекции Госстандарта.-0-