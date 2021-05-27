Опасные сладости выявлены в торговой сети Могилева

27 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Опасные сладости выявлены в частной торговой сети Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Некачественный джем был обнаружен во время проверки одной из крупных торговых сетей. "В продаже был обнаружен малиновый джем российского производства, который не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза", - отметили в Госстандарте. В результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружена пищевая добавка - консервант сорбиновая кислота в количестве 0,27 г/кг (270 мг/кг), недопустимая для джема с содержанием сахара более 5 г на 100 г. Фактическое содержание массовой доли сахарозы по результатам испытаний составило 23,4%.

Также в результате проверки обнаружена небезопасная продукция корейского производства - бисквитные пирожные со сливочной прослойкой "Дрим кейк" в упаковках по 6 и 12 штук. "При производстве указанной продукции вместе с сахаром использовалась пищевая добавка - подсластитель (сорбитовый сироп, Е420), однако сведения о пониженной энергетической ценности (калорийности) продукции на этикетке отсутствовали", – уточнили в инспекции.

По безопасности и маркировке сладости не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-