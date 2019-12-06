Опасные стеклоомыватели продавали в Гомельской области

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два наименования опасной стеклоомывающей жидкости выявили в торговой сети Гомельском регионе специалисты областной инспекции Госстандарта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции.

Так, стеклоомывающая жидкость Cascade -30 российского производства оказалась токсичной: установлено превышение допустимого содержания метанола в 116 раз. Помимо этого, при информации на маркировке о том, что жидкость будет работать при температуре до минус 30 градусов, температура кристаллизации составила минус 19,8 градуса. Выявлены и расхождения между заявленным и фактическим объемами: в упакованной таре оказалось 3,5 л, в маркировке указано 4,6 л ± 3%.

Несоответствие требованиям безопасности выявили специалисты в еще одной стеклоомывающей жидкости российского производства - Рolar Express -30. В ней допустимая норма содержания метанола превышена в 109 раз. Температура кристаллизации составила минус 11,8 градусов при заявленной планке до минус 30.

В инспекции напомнили, что приобретать стеклоомывающую жидкость необходимо только в установленных местах торговли. "При этом следует обращать внимание на информацию на таре. Этикетка должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности", - отметили специалисты. Руководителям торговых организаций рекомендовали безотлагательно изъять из продажи названные и другие запрещенные к ввозу и обращению стеклоомыватели.

Проверить, не включена ли та или иная продукция в список запрещенной по требованиям безопасности, можно в соответствующем реестре, который ведет Государственный комитет по стандартизации.

Сообщать об опасной продукции в торговой сети областная инспекция Госстандарта просит по телефону 8 (0232) 68-43-97.-0-