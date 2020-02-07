Опасные стеклоомыватели продавали в Гомельской области

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Государственный санитарный надзор Гомельской области выявил случаи реализации недоброкачественной импортной стеклоомывающей жидкости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Речь идет о продукции российских производителей, которая не соответствует требованиям безопасности. Так, в низкозамерзающей стеклоомывающей жидкости Freeze Way -30 изготовителя ООО "Инвестагропром" (Москва) содержание метанола превысило 25% при требовании не более 0,05%. Фактическое значение метанола в 15,5% обнаружено и в стеклоомывающей жидкости Free Rоad -30 (ООО "Промжидкость", Нижний Новгород).

Госсаннадзор области принял меры по изъятию недоброкачественной продукции из реализации.-0-