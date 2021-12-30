Опасный кетчуп выявили в продаже в Гродненской области

30 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасный кетчуп и непрочные туфли выявили в продаже в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Опасную продукцию выявили при проверке одного из магазинов в Лиде. Здесь реализовывался кетчуп 2-й категории "Шашлычный" с маркировкой "Тихвинский продукт", изготовленный в России.

"По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности. При производстве применялась заявленная в маркировке пищевая добавка - краситель Е120, недопустимая для использования при производстве томатного соуса", - рассказали в инспекции.

Импортеру продукции направлено предписание об изъятии ее из обращения. Госстандартом действие декларации о соответствии на эту продукцию прекращено, а кетчуп включен в реестр опасной продукции.

Несоответствующие требования техрегламента ТС женские туфли торговых марок Smile, Аue и "Вера" продавались в Сморгони. Вопросы возникли к прочности крепления подошвы. При норме не менее 42 Н/см показатель составил от 12,9 до 25,9 Н/см.

"Проверяемому субъекту выданы запреты на реализацию продукции, импортеру - предписания об изъятии опасной продукции из торговой сети, прекращены декларации о соответствии на указанную продукцию", - отметили в инспекции Госстандарта.-0-