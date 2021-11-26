26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно прибыть к пациенту Комсомольского ФАПа в Копыльском районе фельдшеру поможет скутер, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Решением президиума Минского обкома отраслевого профсоюза двум учреждениям здравоохранения Минской области будет оказана спонсорская помощь на укрепление материально-технической базы. Общая сумма средств, которые будут выделены на эти цели, составит более Br6 тыс.

Часть средств пойдет Копыльской ЦРБ, направившей в обком отраслевого профсоюза ходатайство о помощи в закупке скутера - компактного и мобильного транспортного средства. В настоящее время его отсутствие затрудняет оказание Комсомольским ФАПом, обслуживающим 463 человека в радиусе 17,2 км, неотложной медицинской помощи.

Вторая часть выделенных профсоюзом средств поступит в Мядельскую ЦГБ на приобретение учреждением здравоохранения аппарата ЭКГ.-0-