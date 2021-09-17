Операция "Кооперация": родители из Полоцка объединились, чтобы создать двор своей мечты

Однажды Анастасия и Андрей Красовские из Полоцка, взглянув на свой пустынный двор, где из развлечений для ребят - только железные турники, старая песочница и заброшенная баскетбольная площадка, решили все кардинально поменять. Скооперировались с другими молодыми родителями и установили новую детскую площадку. Как у них это получилось - в нашем репортаже.

Двор семьи Красовских объединяет дома по улицам Богдановича (№1,3,4,5) и Зыгина (№57, 61,63, 65). Построены они были еще в советские времена. Тогда же обустраивали и двор. Спустя годы многие горки, качели, песочницы пришли в негодность.

- В нашем дворе много детей, но им здесь было негде играть, хотя территория большая. Вся местная малышня, включая моего 7-летнего сына Леву, ходила в соседний двор либо на школьный стадион. Чтобы туда добраться, нужно перейти дорогу, естественно, вдалеке от дома сложнее уследить за ребенком. Поэтому мы с другими родителями решили: нужно поставить детскую площадку, - рассказывает Анастасия Красовская.

Она пошла на прием к председателю Полоцкого райисполкома Игорю Марковичу, где предложила свои идеи по благоустройству двора, поинтересовалась, чем готовы помочь местные власти. Те предложили подготовить территорию для установки детской площадки.

- Я обошла квартиры трех домов нашего двора. Многие на предложение скинуться на детскую площадку отвечали: "У нас свалка во дворе. Вот решите этот вопрос, тогда и поговорим", - вспоминает женщина. Вскоре при содействии райисполкома и Биомехзавода бытовых вторресурсов во дворе вместо старых ржавых мусорок появились новые заглубленные контейнеры.- Когда проблему решили, снова обошла квартиры. Надеялась, теперь-то люди будут реагировать по-другому, но... Многие привыкли, что государство им все должно. Хотя у многих дети, внуки. Из тысячи квартир откликнулось около 100 человек, с ними создали чат в мессенджере для обсуждения вопросов. Нашли хорошую площадку по приемлемой цене. Однако когда стала показывать смету и обсуждать суммы взносов, некоторые предпочли выйти из группы. В такие моменты опускались руки, но тот, кто остался, поддерживали, - отмечает Анастасия.

Около 50 человек, что остались в чате, начали каждый месяц перечислять небольшие суммы. В итоге собрали чуть меньше пяти тысяч рублей. Чтобы покрыть все расходы, этой суммы не хватило. Недостающие две тысячи супруги Красовские заплатили из собственного кармана.

На детской площадке решили не останавливаться. Семья Красовских и другие инициативные люди собираются продолжить благоустройство. За минувшую зиму собрали определенную сумму. Идей, куда ее направить, много. Например, во дворе нет скамеек. Нужно поменять песочницы. Еще есть маленький проект по спортплощадке с воркаутной зоной. Может появиться здесь и площадка для скейтбордов и роликов. Сейчас подростки вынуждены кататься перед ближайшим супермаркетом. Старшие ребята даже предлагали свою помощь с ремонтом.

Благодаря проекту ПРООН Беларусь "Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" удалось установить велогараж на 20 мест.

- Выделили средства на саму постройку и ее установку, ЖКХ подготовил площадку. Нам оставалось только собрать деньги на покупку плитки и работу по ее укладке. Получилось по 100 рублей с человека. Мы предложили жителям близлежащих домов места в будущем велогараже, но многие отказывались: одни не верили, что его достроят, другие не нуждались в нем. Поэтому паре человек пришлось выкупить по несколько мест. А когда велогараж был закончен и люди увидели, что получилось, у многих появилось желание обзавестись собственным местом для велика. Теперь прорабатываем вопрос об установке второго велогаража. Скоро должен пройти тендер, - объясняет полоцкая активистка.

В конце встречи Анастасия описывает свой идеальный двор:

- Красивые дорожки, которые нам обещали восстановить после капремонта. Лавочки, где могут посидеть пожилые. Зона для тренировок со специальными комплексами для подтягиваний, пресса, отжиманий. Теннисный стол, баскетбольная и футбольная площадки.

Детскую площадку торжественно открыли в начале ноября прошлого года. На мероприятии присутствовал председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович. Малышня быстро облюбовала подарок.

Вадим БАННЫЙ,

фото Павел ОРЛОВСКИЙ

газета "7 Дней".-0-