Операционный блок Гомельской городской больницы №3 открылся после модернизации

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Операционный блок после модернизации и реконструкции открыли сегодня в Гомельской городской клинической больнице №3, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный врач больницы Иван Худяков рассказал, что в 2010 году оперблок был закрыт предписанием главного государственного санитарного врача Гомеля. После разработали проектно-сметную документацию, в 2014 году приступили к реконструкции, но в 2015-м ее приостановили. В 2020-м из бюджета области выделили средства, и строители возобновили работы на объекте.

Для обновленного оперблока с двумя операционными акушерско-гинекологического профиля закуплено современное оборудование. В одной операционной будут проводить кесарево сечение, во второй - другие операции. Оборудованы также стерилизационная, комната для оказания помощи новорожденным, другие лечебные и вспомогательные помещения. Всего на строительные работы, закупку оборудования затрачено Br3,2 млн.

"Благодаря модернизации значительно улучшится качество оказания медицинской помощи женскому населению Гомеля и Гомельского района", - подчеркнул главврач.

По его словам, в целом в больнице ежегодно проводят более 7,5 - 8 тыс. различных оперативных вмешательств, в модернизированном оперблоке только кесаревых сечений смогут проводить порядка 700-750.

Обновленный оперблок - это первый пусковой комплекс. Ремонтные работы будут продолжены.

Во время открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что за последние пять лет на укрепление материально-технической базы, переоснащение учреждений здравоохранения региона направлено порядка Br130 млн. Так, в прошлом году в Гомеле ввели центральную городскую поликлинику, сейчас идет строительство корпуса больницы скорой медицинской помощи. Многое сделано и в районных больницах. В этом году в перечне важных объектов - больница в Хойниках, родильный дом в Петрикове.

"В числе приоритетных задач - и обеспечение необходимым оборудованием. В нынешнем году планируется закупка шести КТ. Они будут установлены там, где раньше их не было", - сказал Геннадий Соловей.-0-