Оперблок в РНПЦ детской онкологии работал в обычном режиме

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операционный блок в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии работал в обычном режиме, сообщил журналистам исполняющий обязанности заведующего оперблоком центра Сергей Назарук, комментируя информацию о якобы остановке его работы, размещенную в одном из Telegram-каналов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сами с удивлением узнали, что наш оперблок закрыт, хотя уже собирались идти в операционную", - сказал Сергей Назарук. Он подчеркнул, что информация в Telegram-канале не соответствует действительности. По его словам, оперблок работал в обычном режиме. Сегодня проведены две операции.

По словам исполняющего обязанности заведующего, в центре, как и в других клиниках, из-за коронавируса "есть определенные потери по персоналу, но они не критичны". Например, из четырех ведущих хирургов центра работают трое. "Есть еще молодые врачи, один из них тоже заболел, но это не влияет на выполнение необходимых операций", - сказал он.

На тот случай, если появится нехватка операционных медсестер, по договоренности с руководством РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова привлекут кадры из этого центра. "Плюс мы работаем в кооперации и с РНПЦ имени Александрова, и НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Мы найдем выход из ситуации, какая бы она ни была", - добавил Сергей Назарук.

Для противодействия распространению коронавируса в центре придерживаются жесткого противоэпидемического плана мероприятий. Отменены плановые операции, потому что в первую очередь это риск для пациентов и родителей. Экстренные операции проводятся.

Исполняющий обязанности заведующего операционным блоком прокомментировал и ситуацию с наличием средств индивидуальной защиты. "В оперблоке нет проблем с СИЗами. Если у нас есть необходимость оперировать детей с положительным ковидом и это срочная операция, то весь персонал защищен", - сказал он.-0-