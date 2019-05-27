Оплата банковской картой проезда из аэропорта будет доступна на всех автобусах №300Э с июня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оплатить проезд с помощью банковских карт в ближайшее время можно будет на всех автобусах маршрута №300Э "АВ Центральный - Национальный аэропорт Минск", сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

"На маршруте система такая же, как и на всех пригородных перевозках: человек заходит в автобус и покупает билет у водителя. Но если раньше водитель принимал только наличные и пробивал билет через кассовый аппарат, то сегодня у него есть еще и терминал - аналогичный тем, что используются на кассах в магазинах и т.д. Это удобно для пассажиров, у которых может не оказаться при себе наличных белорусских денег", - сообщил директор филиала "Автобусный парк №2" ГП "Минсктранс" Михаил Горбач. Этим и объясняется выбор маршрута для внедрения новинки: по прилету в Национальный аэропорт у граждан, особенно иностранцев, проблема с наличностью (особенно небольшого номинала) - не редкость.

Михаил Горбач отметил, что водительский состав обучен использованию терминалов (для этого изначально было закуплено только одно устройство, которое тестировалось около двух месяцев), проблем у них с этим не возникает. "Потом мы взяли в аренду еще три аппарата, то есть сейчас на четырех из шести автобусов маршрута можно оплатить проезд карточкой. К началу июня, а, возможно, уже и на этой неделе мы заключим с банком договор аренды еще на три аппарата. Седьмой будет запасным", - пояснил директор филиала.

Кроме того, как сообщалось ранее, с 23 мая в Минске запущен пилотный проект совместно с БПС Сбербанком по оплате проезда бесконтактной банковской картой на трамвайном маршруте №6, который курсирует между Серебрянкой и Зеленым лугом. Система поддерживает оплату картами платежных систем Visa, Mastercard и Белкарт (кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом) любых банков. Кроме того, пассажиры смогут рассчитаться и с помощью смартфона, брелоков, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC. Таким образом, в столице постепенно расширяются возможности безналичной оплаты проезда наземным транспортом.-0-