Оплатить проезд в минских маршрутках можно будет с помощью телефона

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируют внедрить функцию оплаты проезда в маршрутных такси при помощи специального программного обеспечения для смартфонов. Эту перспективу обсудили городские власти с представителями одного из банков и компании, которые внедряют мобильный платежный сервис "Оплати". Такую информацию разместила пресс-служба Мингорисполкома в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Тестовая эксплуатация системы на одном или нескольких городских маршрутах может начаться уже в середине месяца. Сейчас ведутся переговоры с перевозчиками. В перспективе сервис распространят на другие маршрутные такси.

"Для водителя маршрутки, которому важно контролировать оплату проезда, разработано мобильное приложение. В нем несколько счетчиков, с помощью которых можно будет отслеживать количество пассажиров, оплативших проезд за всю рабочую смену, за один рейс, на каждой конкретной остановке. Предусмотрен счетчик и для наличной оплаты: водитель сможет вести подсчет таких пассажиров, добавляя их в приложение вручную. Пассажир сможет рассчитаться за поездку с помощью сервиса "Оплати", - пояснили механизм работы программного обеспечения в пресс-службе.-0-