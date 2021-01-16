Определились победители республиканского легкоатлетического турнира "Минская зима"

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители республиканского турнира по легкой атлетике "Минская зима", который прошел на базе РЦОП по легкой атлетике в столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах по метанию копья среди женщин победу праздновала спортсменка из Гомельской области Виктория Богуцкая, чей итоговый результат 53 м 40 см. В аналогичном виде программы у мужчин не было равных Павлу Мелешко из Гродненской области - 83 м 85 см.

В толкании ядра у женщин победила Елена Пасечник из команды Гродненской области - 17 м 75 см.

Среди метательниц диска не было равных минчанке Елене Середич, лучшая попытка которой - 47 м 1 см. В стартах дискоболов первенствовал атлет из Минской области Евгений Богуцкий, запустивший снаряд на 57 м 63 см.

В тройном прыжке у женщин золотая медаль досталась Виолетте Скворцовой из Витебской области - 13 м 68 см. У мужчин в этой дисциплине не было равных представителю Могилевской области Максиму Нестеренко, победная попытка которого - 16 м 47 см.

Полина Злотникова из Гомельской области и украинец Владислав Мазур первенствовали в соревнованиях по прыжкам в длину. Их результаты - 6 м 7 см и 7 м 69 см соответственно. В прыжках в высоту не было равных Егору Гуптору из Витебской области - 2 м 12 см и представляющей этот же регион Яне Максимовой - 1 м 80 см. Старты шестовиков стали вотчиной минчанина Матвея Волкова, который покорил высоту 5 м 30 см.

В беге на 60 м с барьерами не было равных Виталию Парахонько из Витебской области - 7,82 сек. и его землячке Руслане Рашкован - 8,12 сек. В "гладком" беге на этой дистанции первенствовали Юрий Заболотный из Гомельской области - 6,83 сек. и Янина Луценко из Минской области - 7,72 сек.

Состязания на 400 м у мужчин выиграл Кирилл Борис (Минская область) - 50,21 сек. В женских стартах на этой дистанции победила минчанка Екатерина Харашкевич - 55,25 сек. В дистанции на 800 м у мужчин 1-е место занял Петр Хадасевич из Минской области - 1 мин. 53,33 сек.-0-