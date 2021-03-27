Оптимизация школ и больниц, проблемы ЖКХ, дороги - Шерстнев провел прямую линию

27 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Вопросы оптимизации учреждений здравоохранения и образования, жалобы на работу коммунальных служб, состояние дорог - с такими вопросами обращались жители Витебской области на прямую телефонную линию, организованную с председателем облисполкома Николаем Шерстневым, передает корреспондент БЕЛТА.

На первую в этом году прямую телефонную линию главы области поступили разнообразные вопросы. Некоторые из них касались оптимизации учреждений образования и здравоохранения. Жительницу городского поселка Езерище Городокского района беспокоит перенос местной врачебной амбулатории в другое здание. Она просит оставить амбулаторию и стационар. Как рассказал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, в планах на этот год - модернизировать Городокскую центральную районную больницу, где появится новое оборудование. В Езерище амбулатория вместе со стационарными койками занимает в приспособленном здании всего одну треть, и содержать неиспользуемые помещения невыгодно. Амбулаторию перенесут в здание меньшей площади, в ней останутся койки дневного пребывания. Также заявительница волнуется по поводу неиспользуемых зданий в горпоселке, которые разрушаются и не пускаются в оборот. Николай Шерстнев предложил жительнице Езерища проявить инициативу и выдвинуть свои идеи по использованию этих строений. "Сегодня можно приобрести неиспользуемые здания всего за одну базовую величину, не надо даже строить новые. Предлагайте свои идеи, если у вас болит душа за судьбу вашего поселка, развивайте его и сами", - отметил глава области.

Жительница агрогородка Серковицы Толочинского района поинтересовалась, почему закрывают базовую школу в ее населенном пункте. Она утверждает, что здание теплое, комфортное, в нем учатся более 30 учеников. И родителей агрогородка не устраивает, что их дети будут ездить в соседнюю деревню в другую школу. Разъяснения обратившейся дали во время прямой линии. "Закрытие базовой школы в Серковицах согласовано с Министерством образования, так как там учатся всего 33 ребенка и работают 30 человек, включая обслуживающий персонал. Содержать такую школу нерентабельно. Усвижбукская базовая школа - детский сад, куда переведут детей из Серковиц, более перспективная и комфортная. Там типовое здание, школа отапливается, в ней есть спортзал и столовая", - рассказал начальник главного управлению по образованию облисполкома Дмитрий Хома.

Николай Шерстнев пояснил заявительнице, что менять решение Минобразования никто не станет. Вместе с тем он дал распоряжение руководителям районов и главному управлению по образованию наладить взаимодействие с родителями. "С родителями вы недорабатываете. Когда принято решение об оптимизации школы в каком-нибудь населенном пункте, нужно собрать родителей, отвезти их в ту школу, где будут учиться их дети, показать, какие там условия. И рассказать о перспективах, какие там есть кружки, секции. Познакомить и с педагогами. Родители должны увидеть, что оптимизация проводится для того, чтобы была возможность дать детям качественное образование в более комфортных условиях", - заявил председатель облисполкома.

Состояние дорог весной вызывает немало вопросов жителей области. Где-то нужно отремонтировать небольшой участок проезжей части, где-то ямы не дают проехать и пройти. Николай Шерстнев дал распоряжение проверить все дороги в городах и быстро реагировать на обращения граждан по проведению немасштабных работ. "Посмотрите, какой объем работ предстоит, и если где-то участки небольшие, то сделайте, приведите их в порядок", - сказал глава области. В качестве примера он привел Шумилинский район, где руководство райисполкома занимается решением текущих проблем с дорогами оперативно.

Вопросы ЖКХ все также регулярно поступают на прямую линию. Текущие канализация или кровля, повышенная влажность в квартирах и плесень, капремонт домов - по всем вопросам Николай Шерстнев дал распоряжение: сделать в кратчайшие сроки или разъяснить жильцам, что будет сделано и когда. К одной из заявительниц из Витебска он приедет лично вместе с начальником главного управления ЖКХ облисполкома Юрием Дядело, чтобы посмотреть, как можно решить проблему пенсионерки. Она живет на девятом этаже, и из-за конденсата, скапливающегося под отремонтированной кровлей, потолок и стены покрываются черной плесенью. У женщины застрахована квартира, но такой случай порчи имущества не относится к страховому. "Недопустимо откладывать решение важных текущих задач. Реагировать на заявления граждан нужно как можно быстрее. То, что не требует больших затрат и разработки проектов, как капремонт и модернизация, должно устраняться оперативно. Мы должны видеть проблемы и решать их на опережение", - определил свою позицию глава области.

Больше всего обращений было из Витебска. Жители поднимали вопросы трудоустройства, социального ухода, порядка выплаты пенсии, регистрации земельного участка. Один из дозвонившихся на прямую линию внес предложение озеленить ботанический сад, обратившись к помощи садоводов-любителей Витебска. Все вопросы и предложения глава области взял на личный контроль или дал поручения соответствующим службам.-0-