Опубликован график отключения горячей воды в Минске

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским горисполкомом согласован график испытаний и ремонта тепловых магистралей на межотопительный сезон филиалом "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" с мая по сентябрь (с привязкой списка потребителей по адресам), сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
Проверку сетей для подготовки к следующему отопительному сезону проводят, чтобы выявить неполадки в работе и не допустить сбоев теплоснабжения.
График предусматривает отключение 96 участков тепловых сетей. Он скорректирован с учетом проведения II Европейских игр и предусматривает технический перерыв с 18 июня по 4 июля. В связи с этим последний этап отключений будет проходить в сентябре.
Во время проведения II Европейских игр в период с 21 июня по 30 июня 2019 года в графике предусмотрен технологический перерыв, и все потребители будут обеспечены горячим водоснабжением.
Продолжительность отключений не превысит более 14 дней, причем сроки могут быть сокращены в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей. Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Первый этап отключений начнется с 13 мая.
Перечень адресов будет размещен на сайте БЕЛТА.
В РУП "Минскэнерго" отметили, что в графике возможны изменения, а также обратились с просьбой в случае обнаружения в жилом секторе и прилегающих территориях признаков нарушений в работе тепловых сетей (утечки теплоносителя, парение, образование промоин) срочно информировать диспетчера филиала "Минские тепловые сети" по тел. 298-27-27, 298-27-37 или ближайшее КУП "ЖЭУ".-0-
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