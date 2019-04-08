Опубликован график перекрытия движения на время шоссейных велогонок в Минске на II Европейских играх

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с подготовкой и проведением соревнований по велосипедному спорту в программе II Европейских игр в этот период на отдельных участках дорог вводится запрет на движение всех видов транспорта. Соответствующее решение Мингорисполкома №939 от 29 марта 2019 года опубликовано на сайте ГП "Столичный транспорт и связь", сообщает БЕЛТА.

Так, 12 мая с 9.00 до 18.00, 22 июня с 9.30 до 16.30 и 23 июня с 9.00 до 17.30 весь транспорт не будет ходить по маршруту групповой гонки: по просп. Независимости на участке от просп. Машерова до ул. Ленина, по ул. Энгельса на участке от ул. Карла Маркса до ул. Интернациональной, по ул. Интернациональной на участке от ул. Энгельса до ул. Янки Купалы, по ул. Янки Купалы на участке от ул. Первомайской до ул. Максима Богдановича, по ул. Куйбышева на участке от ул. Янки Купалы до ул. Киселева, по ул. Алоизы Пашкевич на участке от ул. Куйбышева до ул. Чичерина, по ул. Чичерина на участке от ул. Алоизы Пашкевич до ул. Киселева, по ул. Киселева от ул. Чичерина до ул. Куйбышева, по ул. Коммунистической на участке от ул. Чичерина до местного проезда просп. Независимости, по местному проезду просп. Независимости от ул. Коммунистической до ул. Киселева, по местному проезду просп. Независимости от ул. Захарова до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе на участке от местного проезда просп. Независимости до ул. Первомайской, по ул. Первомайской на участке от ул. Захарова до ул. Красноармейской, по ул. Пулихова на участке от ул. Первомайской до ул. Смоленской, по ул. Смоленской на участке от ул. Пулихова до ул. Ленина, по ул. Ленина на участке от Партизанского просп. до ул. Ульяновской, под путепроводом на пересечении Партизанского просп. с ул. Аранской, по ул. Тростенецкой на участке от Партизанского просп. до 2-го Велосипедного пер., по ул. Ульяновской на участке от ул. Ленина до ул. Красноармейской, по ул. Карла Маркса на участке от ул. Янки Купалы до ул. Энгельса.

Также запрет на движение вводится 24 июня с 7.30 до 13.30 и 25 июня с 7.00 до 17.00 по маршруту индивидуальной гонки: по ул. Интернациональной на участке от ул. Энгельса до ул. Янки Купалы, по ул. Зыбицкой на участке от ул. Интернациональной до ул. Герцена, по ул. Герцена на участке от ул. Зыбицкой до ул. Энгельса, по ул. Энгельса на участке от ул. Герцена до просп. Независимости, по ул. Янки Купалы на участке от ул. Интернациональной до ул. Максима Богдановича, по ул. Куйбышева на участке от ул. Янки Купалы до ул. Коммунистической, по ул. Алоизы Пашкевич на участке от ул. Куйбышева до ул. Максима Богдановича, по ул. Максима Богдановича на участке от ул. Коммунистической до ул. Немига, по ул. Сторожевской на участке от ул. Максима Богдановича до просп. Машерова, по ул. Немига на участке от ул. Максима Богдановича до ул. Романовская Слобода, по ул. Романовская Слобода на участке от ул. Немига до ул. Кальварийской, по ул. Кальварийской на участке от ул. Романовская Слобода до ул. Тимирязева, по ул. Домашевской на участке от путепровода с ул. Кальварийской до просп. Машерова, по ул. Тимирязева на участке от ул. Кальварийской до ул. Радужной.

В те же даты временно не будет ходить и общественный транспорт. Так, запрещено движение 12 мая,22 июня и 23 июня в указанное выше время проведения групповой гонки по просп. Независимости на участке от просп. Машерова до ул. Ленина, по ул. Янки Купалы на участке от ул. Первомайской до ул. Максима Богдановича, по ул. Куйбышева на участке от ул. Янки Купалы до просп. Машерова, по ул. Киселева на участке от ул. Максима Богдановича до просп. Независимости, по ул. Захарова на участке от просп. Независимости до ул. Первомайской, по ул. Первомайской на участке от ул. Захарова до ул. Красноармейской, по ул. Ульяновской на участке от ул. Красноармейской до ул. Свердлова, по ул. Пулихова на участке от ул. Первомайской до ул. Смоленской, по ул. Смоленской на участке от ул. Пулихова до ул. Ленина, по ул. Ленина на участке от Партизанского просп. до ул. Ульяновской, под путепроводом на пересечении Партизанского просп. с ул. Аранской, по ул. Тростенецкой на участке от Партизанского просп. до ул. О.Кошевого.

24 июня с 7.30 до 13.30, 25 июня с 7.00 до 17.00 будет приостановлено движение общественного транспорта по ул. Янки Купалы на участке от просп. Независимости до ул. Максима Богдановича, по ул. Куйбышева на участке от ул. Янки Купалы до ул. Киселева, по ул. Максима Богдановича на участке от ул. Киселева до ул. Немига, по ул. Немига на участке от ул. Максима Богдановича до ул. Романовская Слобода, по ул. Романовская Слобода на участке от ул. Немига до ул. Кальварийской, по ул. Кальварийской на участке от ул. Романовская Слобода до ул. Тимирязева, по ул. Домашевской на участке от путепровода с ул. Кальварийской до просп. Машерова, по просп. Машерова на участке от ул. Тимирязева до просп. Победителей, по ул. Заславской на участке от просп. Машерова до ул. Мельникайте, по ул. Мельникайте на участке от ул. Заславской до просп. Победителей, по ул. Саперов на участке от ул. Тимирязева до просп. Победителей, по ул. Тимирязева на участке от ул. Кальварийской до ул. Радужной.

На указанные периоды будут внесены изменения в маршруты следования городского общественного транспорта.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске. Будут проведены соревнования по 15 видам спорта. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-