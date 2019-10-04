Опубликован список претендентов на места в Совете Республики от Гродненской области

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список лиц, выдвинутых кандидатами в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва от Гродненской области, опубликован на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.
Все кандидаты от Гродненской области беспартийные. На пост сенатора претендуют первый проректор Гродненского государственного университета им.Я.Купалы Олег Романов, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Озеры Гродненского района" Александр Шишко, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, главный редактор "Лідскай газеты" Екатерина Серафинович.
В списке претендентов также директор Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея Эльвира Сороко, ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий, директор Гродненского областного драматического театра Игорь Гедич, заместитель директора по развитию СООО "Конте Спа" Валентин Байко.
Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики продлится по 8 октября включительно. Регистрация пройдет с 9 по 13 октября.
Право выдвижения кандидатов в члены Совета Республики принадлежит президиумам местных Советов депутатов базового уровня и соответствующим исполкомам, а в столице - президиуму Мингорсовета и Мингорисполкому. Голосование по зарегистрированным ЦИК претендентам на места в верхней палате парламента проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Избранным считается кандидат, который набрал более половины голосов.
Совет Республики - палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входят 64 человека.
Выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, в Палату представителей - на 17 ноября.-0-