Опыт гомельских депутатов по стимулированию активности КТОСов заинтересовал коллег из Могилева

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Гомельского и Могилевского городских Советов поделились опытом работы на выездном семинаре в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Народные избранники Гомеля и Могилева поделились наработками в сфере совместной работы Советов депутатов и исполнительных органов по социально-экономическому развитию города. Как отметил председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич, это позволяет достичь результата и улучшить хорошее. "Совместная работа всегда дает положительный эффект: и эмоции, и действия. Такое общение расширяет кругозор и помогает почерпнуть нечто большее. Казалось бы, наладили работу на хорошем уровне, но всегда можно ее улучшить, добавить изюминку", - добавил он.

В гомельском горсовете 40 депутатов на более чем полумиллионный город. В каждом округе более 9 тыс. избирателей. По словам Николая Ковалевича, чтобы не терять нить с населением и доводить возникающие вопросы до местной власти, задействуют все возможные средства: электронные ресурсы, СМИ и др. Связь с гомельчанами поддерживают при помощи прямых линий, дней депутата, личных и выездных приемов. Обратиться к депутатам горожане могут в любое время, написав письмо на электронную почту. Также на сайте Гомельского горисполкома работает рубрика "Вас примет депутат".

У гомельских и могилевских депутатов много общих задач, которые стоят перед исполнительной и представительной властью в части социально-экономического развития городов. Одна из них - стимулирование активности комитетов территориального общественного самоуправления - КТОС. Ежегодно в Гомеле между КТОСами проходит соревнование по благоустройству закрепленных за ними территорий. Как рассказал Николай Ковалевич, комитет, занявший первое место, получает 100 БВ премии, за второе место - 50 БВ и за третье - 25 БВ, 20% из которых используются на поощрение активистов, остальная часть вкладывается в дальнейшее благоустройство.

Эффективность такого материального стимула могилевские депутаты взяли на заметку. Также они поделились некоторыми своими наработки для возможного применения в Гомеле. "Сегодня у нас очень активно будоражится, в хорошем смысле этого слова, городское самоуправление, - рассказал председатель Могилевского городского Совета депутатов Андрей Киблов. - В первую очередь мы бы хотели пробудить осознание темы благоустройства у жителей частного сектора. Важно донести им, что они хозяева не только той, ограниченной забором, территории, где проживают сами. Необходимо, чтобы они выходили за границы своего домовладения, приводили в порядок улицы, устраивали праздники, общались между собой. Таким образом и город шаг за шагом будет становиться чище, уютнее и комфортнее для жизни".

Во время визита делегация из Могилева посетила Гомельский дворцово-парковый ансамбль, собор святых Петра и Павла. Также гостям показали, как гомельские депутаты в реальной жизни работают с избирателями. Народные избранники из Могилева изучили производство и созданные для сотрудников условия труда и отдыха на предприятиях, где работают депутаты гомельского горсовета. Ознакомились с производственным процессом шоколадно-конфетной и вафельной продукции на СП "Спартак", посетили площадки флагмана машиностроения - ОАО "Гомсельмаш".

"Во время встречи мы почерпнули некоторые идеи, которые с удовольствием воплотим в Могилеве, поделились и некоторыми своими наработками", - резюмировал Андрей Киблов.-0-