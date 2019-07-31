Опыт Гродненской области в сельском хозяйстве и переработке востребован в Узбекистане

31 июля, Лида /Корр. БЕЛТА/. Опыт Гродненской области в сельском хозяйстве, переработке и профильном образовании востребован в Узбекистане. Об этом заявил заместитель хокима Самаркандской области Узбекистана Ойбек Ходжаев на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Лиде была подписана дорожная карта развития сотрудничества между Гродненской и Самаркандской областью. Стороны планируют в ближайшее время перейти к реализации заключенных соглашений.

"Мы заинтересованы в налаживании плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества, более плотной кооперации наших организаций. Тем более нам есть чему поучиться, перенять опыт Гродненского региона", - отметил Ойбек Ходжаев. В числе ключевых направлений сотрудничества он назвал подготовку специалистов в аграрной сфере на базе как учебных заведений, так и ведущих предприятий Гродненщины, где можно было получить необходимый практический опыт.

В Гродненской области выпускается широкая линейка сельскохозяйственной техники - от тракторов до большого количества навесного и прицепного оборудования. Сотрудничество в этом направлении планируется развивать активней, в том числе в плане создания совместных предприятий.

Ойбек Ходжаев обозначил заинтересованность в налаживании контактов с Гродненским регионом в области племенного животноводства, селекции растениеводства. "У нас плодородная земля, мы постоянно расширяем ассортимент выращиваемой продукции. Например, планируем серьезно развивать картофелеводство. И здесь видим перспективу для взаимовыгодного сотрудничества, обмена опытом", - рассказал Ойбек Ходжаев.

Стороны также обсудили возможность увеличения прямых взаимных поставок продукции: из Узбекистана - фруктов, орехов, овощей, хлопка, из Гродненской области - продуктов питания, продукции деревообрабатывающей отрасли, стекольной промышленности.

"Направлений сотрудничества действительно немало. Не стоит забывать и о транзитном потенциале Гродненской области. Регион находится на перекрестке глобальных путей и способен стать воротами для выхода на европейские рынки. Логистическая сфера активно развивается", - обратил внимание Владимир Кравцов. Он отметил и туристическую привлекательность двух регионов, сторонам есть что предложить друг другу. Проработать планируется сотрудничество в плане обмена опытом в реставрации, сохранении памятников архитектуры.

В Гродненской области действуют около 20 предприятий с узбекистанским капиталом. В частности, на базе СЭЗ "Гродноинвест" реализуется инвестиционный проект по созданию крупного предприятия по производству хлопковой пряжи и изделий из нее.

Делегацию деловых кругов Самаркандской области пригласили принять участие в бизнес-форуме и выставке-ярмарке "Еврорегион "Неман" в сентябре 2019 года. Это позволит еще лучше познакомиться с инвестиционным потенциалом Гродненской области, а также наладить более тесное знакомство бизнес-кругов.-0-

Фото Леонида Щеглова