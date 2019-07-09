Опыт инициативы по профилактике детского травматизма собираются распространить в Витебской области

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Опыт инициативы "Вместе против детского травматизма", которая проходила с учащимися семи школ Витебска и их родителями в 2016-2019 годах, планируют распространить в районах Витебской области. Об этом сообщила журналистам перед началом круглого стола по реализации инициативы ее координатор, специалист областной организации Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Светлана Мазурова, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебская областная организация БОКК совместно с организациями-партнерами, среди которых областной клинический центр психиатрии и наркологии, областной детский клинический центр и главное управление по здравоохранению облисполкома, работала с учащимися и их родителями, которые относятся к группе социального риска. Медики и волонтеры во время проекта провели десятки встреч и мероприятий по формированию самосохраняющего поведения у детей, преодолению алкогольной и наркологической зависимостей у родителей, а также поддерживали созависимых на основании новых тренинговых программ (для детей по принципу "равный обучает равного"). Были созданы группы само- и взаимопомощи созависимых. Специалисты организаций - партнеров инициативы были обучены новым методикам работы с людьми в сфере профилактики детского травматизма.

За годы работы инициативы у более 200 школьников из группы социального риска было сформировано самосохраняющее поведение, свыше 180 родителям оказана социально-психологическая и наркологическая помощь. "Работу с этими людьми мы собираемся продолжать, а положительный опыт инициативы "Вместе против детского травматизма" планируем распространить на районы Витебской области", - отметила Светлана Мазурова.

Главный врач областного клинического центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова добавила, что во время проекта были созданы группы созависимых, которые действуют и сейчас. Сначала с ними работали специалисты центра и общества анонимных алкоголиков. "В апреле 2019 года была зарегистрирована общественная группа "Друг для друга", куда входят члены семей этих людей. Теперь они сами собираются вместе и работают над своими проблемами. При необходимости во встречах участвуют специалисты нашего центра", - рассказала Елена Мартынова.

Она высказала уверенность, что инициатива будет способствовать снижению случаев суицидального поведения и отравления алкоголем. Те семьи, которые приняли участие в проекте, будут осознавать ответственность за себя и своих домочадцев и не совершат таких поступков.

Сегодня в Витебске подводят итоги реализации инициативы "Вместе против детского травматизма" проекта международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД). Проект финансируется Европейским союзом и реализуется ПРОООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.-0-