Опыт педагогов и творчество учащихся представят на выставке в Минске

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVIII Республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи откроется 17 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Выставка приурочена к Году малой родины и направлена на поиск новых решений в формировании у детей и молодежи активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к социально-экономическим и спортивным достижениям, историко-культурному и духовному наследию регионов. Гостей ждут разнообразные творческие мастер-классы, пристендовые презентации, виртуальные экскурсии, будут работать профориентационные и психологические консультационные пункты. На открытой площадке перед зданием выставочного комплекса по проспекту Победителей, 14 творческие коллективы учащихся со всей страны покажут свои достижения: планируются выступления радиоуправляемых автомобилей и самолетов, мастер-классы по авиамоделированию, скандинавской ходьбе, чирлидингу, показательные выступления спортсменов.

Мероприятия выставки разделены на три тематических дня: инноваций, региональных инициатив, творчества и спорта. В День инноваций 17 апреля состоятся презентации региональных инновационных проектов "Аллея стартапов", пройдет республиканский конкурс "Традыцыйная беларуская лялька", научно-практические конференции, будет работать коммуникативная площадка "Инновации: от идеи до реализации". Кроме того, на центральной площадке выставочного павильона будет дан старт республиканской акции "Я гэты край Радзімаю заву", состоятся презентации интерактивных программ и церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса "Волонтеры Беларуси: наш вклад для малой родины".

Зал пресс-центра 17 апреля трансформируется в блиц-панораму кластерных инициатив "Художественное творчество как основа формирования ценностных ориентаций учащихся". На выставочных стендах учреждения образования представят опытные инновационные материалы.

В День региональных инициатив 18 апреля на центральной площадке комплекса стартует социально-творческая эстафета по регионам Беларуси "Поздравь ветеранов - своих земляков", пройдут презентации интерактивных программ, награждение победителей и призеров республиканского конкурса "Любим Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по Беларуси", будут подведены итоги социально-творческой акции "О подвиге прапрадедов мы помним". В конференц-зале развернется работа методической лаборатории, на республиканских семинарах будут представлены достижения, проблемы и перспективы воспитательной работы учреждений образования.

День творчества и спорта 19 апреля встретит участников выставки творческими выступлениями, посвященными Году малой родины и II Европейским играм. Продолжатся презентации и интерактивные выставки учреждений образования.

Церемония награждения и закрытие выставки состоятся 19 апреля.-0-