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20 декабря 2019, 16:28

Опыт создания в Гродно университетской клиники будет использован в других регионах - Караник

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опыт по созданию в Гродно университетской клиники будет использован и в других регионах страны. Об этом сегодня перед торжественным собранием, посвященном 75-летию здравоохранения Гродненской области, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно сейчас реализуется пилотный проект - областная клиническая больница стала первой университетской клиникой. "На этой базе отрабатывается механизм взаимодействия учебной и лечебной организаций. Мы видим перспективность наработок в Гродно. В начале следующего года планируется доклад главе государства о полученных результатах", - рассказал Владимир Караник.

Министр также обратил внимание на задачи, стоящие перед системой здравоохранения в целом. "Это модернизация и оснащение самым современным оборудованием, тщательная и аккуратная работа с кадрами, обеспечение их достойной заработной платой", - отметил он.

Работа в этом направлении ведется. Например, вскоре будет введена в строй новая больница в Островце. Разрабатываются планы модернизации учреждений здравоохранения Лидского района. Планируется дооснащение современным медицинским оборудованием больниц в Гродно.

Владимир Караник подчеркнул, что многое делается благодаря взаимодействию местных властей и Министерства здравоохранения. Ведомство оказывает помощь для централизованных закупок дорогостоящего оборудования, а на местах выделяются средства на строительные работы.-0-

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