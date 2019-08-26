Опыт строительства детсадов на первых этажах новых домов намерены расширять в Гомельской области

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Опыт строительства детских садов на первых этажах новых жилых домов намерены расширять в Гомельском регионе, на этом сделал сегодня акцент председатель облисполкома Геннадий Соловей на областном педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор констатировал, что именно новые микрорайоны остро ощущают нехватку учреждений образования шаговой доступности, местные органы власти решают проблему всеми доступными способами. "Так, в этом году открыт детский сад в 104-м микрорайоне Гомеля, до конца года планируем ввести еще один - в Новобелицком районе. В ближайшем будущем распространим удачный опыт строительства детских садов на первых этажах новых жилых домов", - уточнил он.

По словам руководителя региона, в следующем году планируется возобновить финансирование строительства школы в 21-м микрорайоне областного центра. Пока же для подвоза детей в удаленные от места жительства учреждения продолжают работу специальные рейсы "Родительского маршрута".

Геннадий Соловей отметил, что в новом учебном году в регионе распахнут двери 524 школы - с обновленными классами, кровлями, инженерными сетями, санузлами, оборудованием для пищеблоков. На эти и многие другие подготовительные мероприятия израсходовано Br17,5 млн, седьмая часть из которых - внебюджетные средства, уточнил губернатор. Кроме того, закуплены 20 школьных автобусов и почти 160 единиц технологического и холодильного оборудования.

Председатель облисполкома убежден, отношение к образовательной системе является барометром состоятельности и социальной ответственности власти. При формировании дорожной карты образовательной системы региона на ближайший учебный год важно уделить должное внимание всем необходимым аспектам и нюансам. Губернатор напомнил, сегодня в области проживают 285 тыс. детей. "Можно смело сказать, что каждый пятый житель - это человек в возрасте до 17 лет. За последние три года количество юных жителей региона увеличилось более чем на 30 тыс. Отсюда колоссальная ответственность местных органов власти по дальнейшему развитию инфраструктуры системы образования, не взирая на финансовые трудности", - резюмировал председатель облисполкома.

Сегодня на совещании педагогов Гомельской области, участниками которого стали 1 тыс. человек, подытожили результаты и достижения прошедшего учебного года, обсудили проблемы и пути развития региональной образовательной системы, определили задачи, стоящие перед отраслью. Кроме того, на конференции лучшие представители педагогической общественности получили награды.-0-