Орден Красной Звезды передали базе хранения бронетанкового имущества в Могилевском районе

31 июля, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Орден Красной Звезды передали сегодня 2783-й базе хранения и утилизации бронетанкового имущества, которая находится в поселке Голынец Могилевского района. В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, общественных организаций, ветераны, военнослужащие, жители поселка и священнослужители Белорусской православной церкви, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник Генерального штаба ВС генерал-майор Александр Вольфович во время передачи ордена Красной звезды

"Сегодня мы стали свидетелями и участниками важного события - передачи ордена Красной Звезды нашей базе хранения. Эта высокая награда прошла длинный путь, - рассказал заместитель начальника базы по идеологической работе Андрей Сидык. - Наша воинская часть стала правопреемницей 105-й базы хранения в Клецке, которая была основа в 1941 году. Во время Великой Отечественной войны личный состав этой базы принимал активное участие в боевых действиях. За храбрость и мужество солдат склад получил боевую награду - орден Красной Звезды. Обычно такие награды давали боевым частям, а для подразделения обеспечения - это большая редкость".

После объединения с 2783-й базой хранения воинская часть в Клецке была расформирована в 1994 году. Все это время награда хранилась в Могилевском районе. В мае этого года было принято решение о передаче ордена действующей базе хранения бронетехники в Голынце.

Старший прапорщик Светлана Андреева

"Слава о подвигах солдат 105-й базы во время Великой Отечественной войны будет жить, - поделился ветеран Вооруженных сил, бывший начальник 105-го склада в Клецке Михаил Стадник. - Эта награда - настоящая реликвия. Солдаты нашего склада во время войны проливали кровь, отдавали свои жизни ради победы над немецко-фашистскими захватчиками. А сегодня наш правопреемник, склад в Голынце, принимает высокий орден. А это значит, что о тех далеких, но страшных годах, о подвигах и мужестве солдат никогда не забудут".

Михаил Стадник

После передачи ордена возле входной группы в воинскую часть открыли стелу с новым названием базы. Теперь это 2783-я ордена Красной Звезды база хранения и утилизации бронетанкового имущества.-0-

Фото Олега Фойницкого