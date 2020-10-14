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14 октября 2020, 12:53

Орден Матери вручили 22 жительницам Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива
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Многодетная мама: главное в воспитании детей - любовь и забота

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Орден Матери вручили сегодня 22 жительницам Гомельской области на торжественном приеме, посвященном Дню матери, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей констатировал, что именно женщины-матери стоят у истоков формирования семьи, общества. Он подчеркнул, что белорусское государство оказывает большое внимание поддержке материнства, созданию комфортных условий для воспитания, обучения детей. "В числе приоритетных тем - здравоохранение и социальная сфера в целом", - добавил губернатор.

По его словам, весомая поддержка оказывается многодетным семьям. "Сегодня в области более 18,2 тыс. многодетных семей. В них воспитываются 60,2 тыс. детей", - сказал председатель облисполкома.

Особого уважения заслуживают приемные мамы - за их труд, душевную щедрость и заботу, добавил Геннадий Соловей. Всего в регионе 502 приемные семьи и 50 домов семейного типа, в которых в общей сложности окружены любовью и вниманием почти 1,2 тыс. мальчиков и девочек.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко отметил большой вклад многодетных матерей в развитие, благополучие страны. "В Беларуси День матери - один из самых почитаемых праздников. Ведь нет никого дороже мамы. Именно вы растите новые поколения", - сказал Юрий Шулейко. Он пожелал, чтобы во всех семьях царили счастье и благополучие.

На торжественном мероприятии 22 жительницам региона за воспитание пятерых и более детей вручили орден Матери. Среди них - передовики производства, специалисты в различных отраслях, домохозяйки.

Поздравления принимала сегодня мама семерых детей - оператор машинного доения УСП "СлавМол" Гомельского района Мария Чубанова. Причем двое из ее детей - приемные. В большой дружной семье дети во всем помогают маме, друг другу, старшие с трепетом заботятся о младших. Энергичная, доброжелательная, трудолюбивая мама является образцом для своих детей.

Орден Матери вручили и Татьяне Кендюховой из Жлобинского района. Сейчас она в декретном отпуске. Любящая и заботливая мама воспитывает шестерых детей. Они же радуют ее успехами в учебе и достижениями в спорте. У семьи большое хозяйство, а в доме всегда рады гостям, друзьям. Семейное увлечение - игра в волейбол.

На сцену за наградой поднялась тренер-преподаватель Гомельского областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта Юлия Грабко. Она мама четверых сыновей и дочери. Активная, жизнерадостная, мудрая - так характеризуют ее родные, близкие, коллеги, друзья.

В беседе с журналистами Юлия Грабко поделилась, что быть многодетной мамой - больше счастье. "Дети - это цветы жизни. Я безгранично их люблю. Большое спасибо нашему государству за поддержку многодетных семей", - сказала она. В семье Грабко очень любят спорт. Родители - тренеры по конному спорту. Дети занимаются фристайлом, борьбой, легкой атлетикой.

Всего ордена Матери удостоены 1592 жительницы Гомельской области, 62 получили знаки отличия в этом году.

Хорошим подарком для виновниц сегодняшнего события стали музыкальные номера, подготовленные творческими коллективами области.-0-

Многодетная мама: главное в воспитании детей - любовь и заботаМногодетная мама: главное в воспитании детей - любовь и забота
Таким мнением поделилась многодетная мама Наталья Карпенко из деревни Вулкан Лоевского района - участница областного торжественного приема в честь Дня матери.

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