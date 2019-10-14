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14 октября 2019, 12:53

Ордена Матери и премии Туснолобовой-Марченко вручили женщинам Витебской области

Екатерина Грудинская с дочкой Ксенией
Екатерина Грудинская с дочкой Ксенией
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14 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Матерей чествовали сегодня в Витебском облисполкоме во время торжественного приема по случаю Дня матери, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году орденом Матери награждены 7 представительниц Витебской области, еще 25 стали лауреатами премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Всего более 700 жительниц северного региона удостоены ордена Матери и почти 500 женщин области стали обладательницами премии облисполкома.

Ирина Еркович с двойняшками Надеждой и Михаилом
Ирина Еркович с двойняшками Надеждой и Михаилом

Татьяна Волкова с детьми Настей и Машей
Татьяна Волкова с детьми Настей и Машей

Олеся Лукьянова с дочками Марией и Надеждой
Олеся Лукьянова с дочками Марией и Надеждой

Аделя Едикарова с сыновьями Тимуром и Эльдаром
Аделя Едикарова с сыновьями Тимуром и Эльдаром

Быть матерью - ответственность и огромное счастье, убеждена лауреат премии Туснолобовой-Марченко Светлана Алексеева из Браслава. Женщина работает заместителем главного врача в Браславской центральной районной больнице, супруг трудится в нацпарке "Браславские озера". В их семье трое приемных детей - мальчик и две девочки. Сегодня на торжественный прием с мамой приехал 10-летний сын Андрей.

Светлана Алексеева с сыном Андреем
Светлана Алексеева с сыном Андреем

"Очень хотелось иметь детей, а другого варианта не было. Пришли к этому с мужем с радостью и осознанно. Сначала усыновили мальчика, затем двух девочек - Викторию и Маргариту. Не было и дня, чтобы мы пожалели о таком решении", - поделилась Светлана.

Все члены семьи Алексеевых - активные участники районных конкурсов, различных мероприятий. Мама, трудясь медиком, на протяжении нескольких лет помогает в работе с социально неустойчивыми семьями, в борьбе с алкогольной зависимостью. "Работа важна, но без сына и дочерей она бы не приносила удовольствия. Смотря на детей, я вижу в них смысл жизни, свое будущее. И для меня оно хорошее", - добавила мама.

Поздравили с Днем матери собравшихся женщин заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин и помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Он пожелал женщинам здоровья, хорошего настроения, гармонии в семье и отметил, что государство всегда будет поддерживать многодетные семьи. "Не сомневаюсь, что вы вырастите достойную смену, которая продолжит наши дела", - сказал Анатолий Линевич.

У каждой из присутствовавших мам свое представление о воспитании детей и видение жизни. Но все сходятся в одном: дети - главное счастье, которое придает вдохновение и силу в жизни. Убеждена в этом Галина Серафимова - обладательница ордена Матери, воспитывающая пятерых детей. Работает женщина инспектором уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности Полоцкого РОВД. Супруг Василий - коллега, трудится первым заместителем начальника Россонского РОВД.

"Старший, 14-летний Игорь, профессионально занимается дзюдо. С этого года стал воспитанником училища олимпийского резерва. Увлечены спортом и два брата - Артем и Егор. Пятилетняя Яна занимается хореографией и скоро пойдет в школу", - говорит Галина.

Чуть больше года назад у Серафимовых родилась Ника. "Сейчас я в декрете, подросли сыновья, поэтому помогают мне с младшей. Хорошо справляются, уже смело могу положиться на них", - добавила Галина. Дети растут в семье правоохранителей, что формирует правильное отношение к дисциплине и порядку.-0-

Фото Александра Хитрова

Теги
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