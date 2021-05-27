27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Организации Гомельской области уплатили в январе - апреле Br1,3 млн транспортного налога, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Татьяна Сидоренко.

"С 2021 года введен транспортный налог, плательщиками которого являются организации и физические лица. В январе - апреле этого года 1439 организаций сделали авансовые платежи по транспортному налогу на общую сумму Br1,3 млн", - проинформировала Татьяна Сидоренко.

По ее словам, в целом более 70% доходов бюджета области в январе - апреле сформировано за счет поступлений четырех налогов: подоходного (26,3%), акцизов (15,8%), налога на прибыль (14,6%) и на добавленную стоимость (14,4%).

Всего за четыре месяца в бюджет области поступило Br1,005 млрд.

"Плановые назначения по итогам четырех месяцев выполнены по всем уровням бюджета. Консолидированный - на 125,6%, республиканский - на 199,3%, местный бюджет - на 111,8%", - подчеркнула Татьяна Сидоренко.

Поступления к уровню прошлого года в сопоставимых условиях увеличились как в республиканский (темп роста - 104,5%), так и в местные (112,8%) бюджеты.

Вклад организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет области - Br777,4 млн. На их долю приходится 77,3% поступлений. Доля организаций негосударственного сектора - 17,7%, или Br178 млн, индивидуальных предпринимателей - 3%, или Br30 млн, физических лиц - 2%, или Br19,9 млн.

"11 крупнейших налогоплательщиков перечислили в бюджет Br519,8 млн, что составляет 51,7% доходов области. Лидером по-прежнему является ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", удельный вес платежей которого превысил 26% от общих поступлений в бюджет области", - заключила Татьяна Сидоренко.-0-