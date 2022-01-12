Организации Минлесхоза за два года нарастили производство пеллет в 10 раз

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Минлесхоза за два года существенно нарастили объемы производства пеллет. Об этом во время торжественного открытия нового производства в Стародорожском опытном лесхозе заявил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

По его словам, если в 2018 году в отрасли производили примерно 19 тыс. т пеллет, то за последних полтора года только на новых производствах, построенных в рамках реализации программы развития пеллетных производств в Беларуси, получено 162 тыс. т топливных гранул. Таким образом общие объемы производства пеллет в отрасли выросли практически в 10 раз.

"Мы сегодня работаем на максимуме наших производственных мощностей. Наши топливные гранулы - один из самых экологичных видов топлива в мире. С учетом общемировой стратегии по уменьшению использования углеводорода пеллеты являются востребованным видом топлива. Поэтому остатков продукции у нас в принципе нет", - подчеркнул заместитель министра.

Владимир Креч добавил, что в отрасли понимают перспективы развития пеллетных производств и оценивают сырьевую базу. "Все ресурсы должны с максимальным эффектом служить стране и народу", - резюмировал Владимир Креч.-0-